﻿ Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: погибли 35 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: погибли 35 человек

12.03.2017 17:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Количество погибших при обвале на мусорной свалке, расположенной в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы, выросло до 35 человек, сообщили мировые СМИ.

Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: погибли 35 человек
© YouTube/Český Florbal
Крыша спортзала обрушилась во время матча по флорболу в Чехии

Ранее сообщалось, что в результате обрушения под завалами погибли 24 человека и еще 28 пострадали.

По заявлению представителей властей города, большинство из погибших – это дети и  женщины.

По информации представителей города, в момент ЧП на свалке находились около 150 человек, спасатели извлекли живыми 37 человек. В настоящее время несколько десятков находятся под завалами мусора.

Данная свалка располагается в пригороде Аддис-Абебы более полувека, в последние годы мусор начали возить в другое место, однако фермеры опротестовали это, и полигон для отходов открыли вновь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации представителей города, в момент ЧП на свалке находились около 150 человек, спасатели извлекли живыми 37 человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика