МИНСК, 12 мар – Sputnik. Количество погибших при обвале на мусорной свалке, расположенной в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы, выросло до 35 человек, сообщили мировые СМИ.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения под завалами погибли 24 человека и еще 28 пострадали.

По заявлению представителей властей города, большинство из погибших – это дети и женщины.

По информации представителей города, в момент ЧП на свалке находились около 150 человек, спасатели извлекли живыми 37 человек. В настоящее время несколько десятков находятся под завалами мусора.

Данная свалка располагается в пригороде Аддис-Абебы более полувека, в последние годы мусор начали возить в другое место, однако фермеры опротестовали это, и полигон для отходов открыли вновь.