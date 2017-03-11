﻿ Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника

12.03.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Работы на месте порыва теплотрассы в минском микрорайоне Сухарево планируется завершить к вечеру понедельника 13 марта, сообщил Sputnik в воскресенье начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника
© Фото: Твой Минск / ВК
МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы

Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото "тумана", минчане назвали ЧП "столичным филиалом Долины гейзеров".

По словам Малькова, на ТЭЦ-4 оперативным персоналом было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали №41, а также изменение гидравлического режима по магистралям №41 и №61 – бригады РУП "Минскэнерго" были оперативно направлены в микрорайон Сухарево, где наблюдался разлив горячей воды. 

"Уже в 15:00 был восстановлен гидравлический и температурный режим теплоснабжения, отключенных потребителей нет. На поврежденном участке находятся аварийно-восстановительные бригады", – сказал собеседник Sputnik.

По его словам, сейчас производится откачка воды, на месте ведут работу два экскаватора и один самосвал. 

Представитель "Белэнерго", уточнил, что восстановительные работы будут окончены приблизительно к 20:00 понедельника 13 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварию на трубопроводе минчане назвали "столичным филиалом Долины гейзеров".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика