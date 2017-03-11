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Теплотрассу в Сухарево планируют починить к вечеру понедельника
12.03.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Работы на месте порыва теплотрассы в минском микрорайоне Сухарево планируется завершить к вечеру понедельника 13 марта, сообщил Sputnik в воскресенье начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.
Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете
По словам Малькова, на ТЭЦ-4 оперативным персоналом было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали №41, а также изменение гидравлического режима по магистралям №41 и №61 – бригады РУП "Минскэнерго" были оперативно направлены в микрорайон Сухарево, где наблюдался разлив горячей воды.
"Уже в 15:00 был восстановлен гидравлический и температурный режим теплоснабжения, отключенных потребителей нет. На поврежденном участке находятся аварийно-восстановительные бригады", – сказал собеседник Sputnik.
По его словам, сейчас производится откачка воды, на месте ведут работу два экскаватора и один самосвал.
Представитель "Белэнерго", уточнил, что восстановительные работы будут окончены приблизительно к 20:00 понедельника 13 марта.
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