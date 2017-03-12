Голландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как пишет газета Zeit, Рютте заявил, что об извинениях "не может быть и речи".



© REUTERS Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Положение усугубилось до такой степени после громких заявлений турецких властей: президент Турции Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Чавушоглу считает эту страну "столицей фашизма".

После этих высказываний газета Welt усомнилась, что Эрдогану ясны правила дипломатического поведения и международное право.

Издание Figaro также выступило с критикой Эрдогана и задалось вопросом, не следует ли Европе наложить санкции на Турцию после обвинений в нацизме в адрес Германии и Нидерландов.

Причины раздора

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

​Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Акции протеста

В Роттердаме у турецкого консульства собрались демонстранты — представители турецкой диаспоры в Нидерландах. Всего поддержать турецкого министра к зданию диппредставительства пришли около 2 тысяч человек. Полиция применила против них дубинки, к разгону митингующих была привлечена конная полиция. По информации немецкого таблоида Bild, один из турецких депутатов призвал демонстрантов не расходиться, пока они не увидят министра.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:12 / 8.01Mb / просмотров видео: 160) RUPTLY © RUPTLY. Полиция Роттердама водометами разгоняла митингующих у турецкого консульства

Как пишет газета Guardian, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам и Анкара могли бы попытаться найти "приемлемое решение", однако, по его словам, Турция не уважает правила, касающиеся публичных собраний.

Акции протеста прошли и в Турции: в Анкаре протестующие забросали здание посольства Нидерландов яйцами. Турецкая оппозиция потребовала от властей приостановить дипломатичексие отношения с Нидерландами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:43 / 4.89Mb / просмотров видео: 204) RUPTLY © RUPTLY. Протестующие забросали посольство Нидерландов в Анкаре яйцами