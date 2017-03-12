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Как Турция с Западной Европой поссорилась
13.03.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
Голландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как пишет газета Zeit, Рютте заявил, что об извинениях "не может быть и речи".
© REUTERS
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Положение усугубилось до такой степени после громких заявлений турецких властей: президент Турции Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Чавушоглу считает эту страну "столицей фашизма".
После этих высказываний газета Welt усомнилась, что Эрдогану ясны правила дипломатического поведения и международное право.
Издание Figaro также выступило с критикой Эрдогана и задалось вопросом, не следует ли Европе наложить санкции на Турцию после обвинений в нацизме в адрес Германии и Нидерландов.
Причины раздора
Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.
Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Акции протеста
В Роттердаме у турецкого консульства собрались демонстранты — представители турецкой диаспоры в Нидерландах. Всего поддержать турецкого министра к зданию диппредставительства пришли около 2 тысяч человек. Полиция применила против них дубинки, к разгону митингующих была привлечена конная полиция. По информации немецкого таблоида Bild, один из турецких депутатов призвал демонстрантов не расходиться, пока они не увидят министра.
© RUPTLY.
Полиция Роттердама водометами разгоняла митингующих у турецкого консульства
Как пишет газета Guardian, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам и Анкара могли бы попытаться найти "приемлемое решение", однако, по его словам, Турция не уважает правила, касающиеся публичных собраний.
Акции протеста прошли и в Турции: в Анкаре протестующие забросали здание посольства Нидерландов яйцами. Турецкая оппозиция потребовала от властей приостановить дипломатичексие отношения с Нидерландами.
© RUPTLY.
Протестующие забросали посольство Нидерландов в Анкаре яйцами
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Нидерланды отказались впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ответ Эрдоган обозвал это государство "банановой...
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