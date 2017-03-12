﻿ Специалисты продолжают чинить порыв теплотрассы в Сухарево. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Специалисты продолжают чинить порыв теплотрассы в Сухарево

13.03.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Специалисты филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" продолжают работать над восстановлением теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево, сообщили Sputnik в диспетчерской Минсктеплосетей.

Специалисты продолжают чинить порыв теплотрассы в Сухарево
© Фото: Твой Минск / ВК
МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы

Порыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в воскресенье днем по улице Мачульской в микрорайоне Сухарево в Минске.

"Работы продолжаются, на месте аварии присутствуют наши специалисты. Ожидается, что работы завершатся к 20:00 понедельника", — сказали в диспетчерской службе.

Ранее в РУП "Минскэнерго" сообщали, что на ТЭЦ-4 12 марта в 12:40 было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали №41 и изменение гидравлического режима по магистралям №41 и №61. В микрорайоне Сухарево прорвало трубопровод горячего водоснабжения. 

В 14.30 персонал 8-го района тепловых сетей филиала Минские тепловые сети отключил поврежденный участок от ТЭЦ-4. Районные котельные "Западная", "Курасовщина", "Харьковская" перевели на автономный режим работы.

В "Минскэнерго" отмечали, что благодаря оперативным действиям работников нарушения в работе тепломагистрали не повлияли на теплоснабжение потребителей. Гидравлический и температурный режим был восстановлен уже в 15:00 воскресенья. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте аварии работают энергетики и сотрудники Минских теплосетей, работы обещают завершить к вечеру понедельника, отопление и горячая вода в домах у жителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилеве школьник украл в военкомате у сверстника новые кроссовки и носки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика