МИНСК, 13 мар — Sputnik. Специалисты филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" продолжают работать над восстановлением теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево, сообщили Sputnik в диспетчерской Минсктеплосетей.

Порыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в воскресенье днем по улице Мачульской в микрорайоне Сухарево в Минске.

"Работы продолжаются, на месте аварии присутствуют наши специалисты. Ожидается, что работы завершатся к 20:00 понедельника", — сказали в диспетчерской службе.

Ранее в РУП "Минскэнерго" сообщали, что на ТЭЦ-4 12 марта в 12:40 было зафиксировано увеличение расхода сетевой воды на тепломагистрали №41 и изменение гидравлического режима по магистралям №41 и №61. В микрорайоне Сухарево прорвало трубопровод горячего водоснабжения.

В 14.30 персонал 8-го района тепловых сетей филиала Минские тепловые сети отключил поврежденный участок от ТЭЦ-4. Районные котельные "Западная", "Курасовщина", "Харьковская" перевели на автономный режим работы.

В "Минскэнерго" отмечали, что благодаря оперативным действиям работников нарушения в работе тепломагистрали не повлияли на теплоснабжение потребителей. Гидравлический и температурный режим был восстановлен уже в 15:00 воскресенья.