В Могилеве школьник украл и сверстника кроссовки с носками. Парни проходили военную комиссию, когда 15-летний парень приметил новую пару обуви в раздевалке сборного пункта областного военкомата, сообщили в УВД Могоблисполкома .

В этот день школьники проходили комиссию. Новую пару белых кроссовок 15-летний парень оставил вместе с носками в помещении, оборудованном под раздевалку. Камер там не было, а дверь не запиралась. Обнаружив пропажу стоимостью 100 рублей, школьник обратился в милицию.

Оказалось, что другой 15-летний парень унес обувь вместе с носками. Мать не разрешала подростку покупать такие кроссовки, и он решил получить их таким способом. Когда участковый инспектор ИДН Ольга Зузина пришла к воришке в квартиру, она увидела, что он уже успел постирать украденную обувь. На батарее отдельно сохли стельки. Матери изобретательный юноша сказал, что кроссовки ему дал поносить друг.

Обувь вернули владельцу. За кражу парню грозит наказание от ограничения до лишения свободы до трех лет.