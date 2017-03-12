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В Беларуси начались суды над задержанными на "Маршах нетунеядцев"

13.03.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Судебные процессы пройдут 13 марта в Орше, Рогачеве и Бресте, где накануне были задержаны активисты оппозиции и журналисты во время "Маршей нетунеядцев".

В Беларуси начались суды над задержанными на "Маршах нетунеядцев"
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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По данным интернет-источников, в пятницу — воскресенье в ряде городов стра6ны было задержано несколько десятков человек за участие в акциях против декрета №3. Ряду лидеров белорусской оппозиции суды назначили по 15 суток ареста. 

"Мы ожидаем начала суда, еще никого из задержанных в воскресенье в Орше не доставили", — сообщила Sputnik в понедельник по телефону мать задержанного накануне в Орше сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца.

По словам Татьяны Северинец, возле здания Оршанского городского суда собралось несколько десятков человек, в числе которых правозащитники и представители оппозиции, все ждут начала судебного разбирательства.

В Беларуси начались суды над задержанными на "Маршах нетунеядцев"
© Sputnik/ Юлия Балакирева
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В свою очередь в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна" агентству сообщили, что в Орше уже началось разбирательство административных дел задержанных в воскресенье корреспондента "Радио Свобода" Галины Абакунчик и журналиста-фрилансера Екатерины Бахваловой. На них были составлены протоколы за неподчинение требованиям милиции.

Также, по информации правозащитников, в Бресте в понедельник утром начался суд над задержанными накануне Андреем Денюшкиным, Русланом Халиковым, Дмитрием Левчуком, Владимиром Осинчанком и Костантином Копатем, а также блогерами Дмитрием Горбуновым и Сергеем Петрухиным.

Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский за участие в акции против декрета о "тунеядстве".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток трое лидеров правоцентристской за участие в акции против декрета о "тунеядстве".

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