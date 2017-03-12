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В Слониме при пожаре в частном доме погибли с пожилые супруги

13.03.2017 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел ночью 13 марта в двухквартирном одноэтажном доме. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 00.40, сообщается на сайте УМЧС по Гродненской области.


Фото: pln24.ru, носит иллюстративный характер

В результате пожара уничтожена кровля, частично перекрытие, повреждены межкомнатные стены, имущество в доме.

Спасатели нашли на полу в прихожей обгоревший труп 72-летнего хозяина квартиры. Чуть позже в жилой комнате, под обгоревшими обломками конструкций, был обнаружен обгоревший труп 77-летней супруги хозяина квартиры. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Пожар произошел ночью 13 марта в двухквартирном одноэтажном доме.

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