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В Слониме при пожаре в частном доме погибли с пожилые супруги
Пожар произошел ночью 13 марта в двухквартирном одноэтажном доме. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 00.40,
В результате пожара уничтожена кровля, частично перекрытие, повреждены межкомнатные стены, имущество в доме.
Спасатели нашли на полу в прихожей обгоревший труп 72-летнего хозяина квартиры. Чуть позже в жилой комнате, под обгоревшими обломками конструкций, был обнаружен обгоревший труп 77-летней супруги хозяина квартиры. Причина пожара устанавливается.
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Пожар произошел ночью 13 марта в двухквартирном одноэтажном доме.
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Архив (ЧП)
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