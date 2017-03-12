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В Гродно алабай напал на хозяина и его гостей: два человека в больнице

13.03.2017 11:47 — ЧП | Tut.by  
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В Гродно алабай напал на хозяина и его гостей. Два человека пострадали. Милиционерам пришлось применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Алабай. Фото: kot-pes.com

Инцидент произошел в минувшие выходные на частном подворье на улице Меловые горы. Бегавшая по двору собака проявила агрессию к хозяину и его гостям. Два человека с травмами были доставлены в больницу.

«На место прибыли милиционеры, которые в соответствии с законодательство приняли решение на использование оружия, обезвредили собаку и передали сотрудникам спецавтохозяйства», — отметили в пресс-службе УВД. Позже животное усыпили.

В милиции отметили, что владельцы алабая не занимались воспитанием собаки. Она не была зарегистрирована и привита, кроме того, в отношении хозяев составлялось пять административных протоколов за нарушение правил содержания питомца.

«Не исключается и версия того, что причиной агрессии животного стал исходящий от людей запах алкоголя. Проводится дальнейшее разбирательство», — уточнили в УВД.

Алабай относится к крупным породам собак. Ее вес может достигать 100 килограмм, а рост (встав на задние лапы) — двух метров.

 
Теги: Гродно
 
 
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