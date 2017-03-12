﻿ Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе

13.03.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси привлечет экспертов из Польши для расследования уголовного дела о взрыве в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщили Sputnik в СК.

Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе
© Sputnik / Виктор Толочко
В живых остались 2 из 5 женщин, пострадавших при взрыве в Скиделе

Как ранее сообщал Sputnik, 25 февраля около 01:00 в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.

"В ближайшие дни следователями запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Республики Польша, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии", — сообщили в СК.

Там добавили, что расследование уголовного дела о трагедии на предприятии осуществляется главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.

"Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация. Сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз поручено проведение ряда сложнейших экспертиз", — добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в комитете.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Следственного комитета уже провели множество осмотров, допросили десятки сотрудников сахарного комбината и изъяли для изучения техдокументацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродно алабай напал на хозяина и его гостей: два человека в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика