|
Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе
13.03.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси привлечет экспертов из Польши для расследования уголовного дела о взрыве в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщили Sputnik в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщал Sputnik, 25 февраля около 01:00 в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.
"В ближайшие дни следователями запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Республики Польша, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии", — сообщили в СК.
Там добавили, что расследование уголовного дела о трагедии на предприятии осуществляется главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.
"Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация. Сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз поручено проведение ряда сложнейших экспертиз", — добавили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в комитете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Следственного комитета уже провели множество осмотров, допросили десятки сотрудников сахарного комбината и изъяли для изучения техдокументацию.
|
Архив (ЧП)
Комментарии