МИНСК, 13 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси привлечет экспертов из Польши для расследования уголовного дела о взрыве в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщили Sputnik в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко В живых остались 2 из 5 женщин, пострадавших при взрыве в Скиделе

Как ранее сообщал Sputnik, 25 февраля около 01:00 в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.

"В ближайшие дни следователями запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Республики Польша, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии", — сообщили в СК.

Там добавили, что расследование уголовного дела о трагедии на предприятии осуществляется главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.

"Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация. Сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз поручено проведение ряда сложнейших экспертиз", — добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в комитете.