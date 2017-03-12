МИНСК, 13 мар — Sputnik. Медики доставили в больницу двух жителей Гродно, которых покусала собака породы кавказский алабай, сообщили в УВД Гродненской области.

ЧП произошло в воскресенье утром во дворе дома на улице Меловые Горы, где отдыхала компания из четырех человек.



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"Животное проявило агрессию и напало на троих людей, включая хозяина. На место прибыли милиционеры, которые в соответствии с законодательством Беларусь приняли решение на использование оружия, обезвредили собаку и передали сотрудникам спецавтохозяйства", — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

По его словам, безответственность хозяев собаки едва не довела до трагедии, в настоящее время два человека с травмами доставлены в больницу. "Не исключается и версия того, что причиной агрессии зверя стал запах алкоголя, исходящий от людей. Проводится дальнейшее разбирательство", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что владельцы алабая не занимались его воспитанием, животное не было зарегистрировано и привито. "Ранее в отношении хозяев собаки было составлено 5 административных протоколов за нарушение правил содержания питомца", — сказал Василевский.

По его словам, собака, которая напала на людей, относится к крупной породе кавказский алабай. Она может весить почти 100 килограммов и когда стоит на задних лапах, ее рост достигает двух метров.