МИНСК, 13 мар — Sputnik. Суд Центрального района рассмотрит административное дело в отношении минского анархиста Вячеслава Касинерова за несанкционированную акцию возле памятника "Минскому городовому".



© Sputnik / Виктор Толочко Памятник городовому появился в Минске

Бронзовая композиция "Минский городовой" была открыта накануне дня милиции, который отмечается 4 марта . "Минский городовой" находится напротив здания МВД Беларуси.

"Административный протокол, составленный милицией на данное лицо будут рассмотрен судом сегодня", — сообщили Sputnik в суде в понедельник.

В соцсетях появилась информация о том, что группа граждан, называющих себя анархистами, провела в Минске непродолжительную несанкционированную акцию возле памятника.

Ряд СМИ сообщил, что анархист Косинерав был задержан сотрудниками милиции, когда он набросил петлю на шею бронзовому городовому. Инцидент произошел вечером в воскресенье.