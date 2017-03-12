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Анархиста будут судить за петлю на шее памятника городовому в Минске

13.03.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Суд Центрального района рассмотрит административное дело в отношении минского анархиста Вячеслава Касинерова за несанкционированную акцию возле памятника "Минскому городовому".

Анархиста будут судить за петлю на шее памятника городовому в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Памятник городовому появился в Минске

Бронзовая композиция "Минский городовой" была открыта накануне дня милиции, который отмечается 4 марта. "Минский городовой" находится напротив здания МВД Беларуси.

"Административный протокол, составленный милицией на данное лицо будут рассмотрен судом сегодня", — сообщили Sputnik в суде в понедельник.

В соцсетях появилась информация о том, что группа граждан, называющих себя анархистами, провела в Минске непродолжительную несанкционированную акцию возле памятника.

Ряд СМИ сообщил, что анархист Косинерав был задержан сотрудниками милиции, когда он набросил петлю на шею бронзовому городовому. Инцидент произошел вечером в воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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