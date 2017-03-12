﻿ В Полоцке покончила с собой 17-летняя девушка. Следствие полагает, что ее склоняли к самоубийству. 21.by
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В Полоцке покончила с собой 17-летняя девушка. Следствие полагает, что ее склоняли к самоубийству

13.03.2017 12:47 — ЧП | Tut.by  
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту суицида несовершеннолетней жительницы района, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Трагедия произошла около 18 часов 12 марта. 17-летняя девушка, находясь в Полоцке в квартире знакомого, выпрыгнула из окна 6-го этажа девятиэтажного дома. От полученных телесных повреждений девушка скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК (Доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей, выясняют мотивы произошедшего.

По предварительной информации, гибель девушки не связана с влиянием так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Одна из причин суицида, которую рассматривает следствие, — личные взаимоотношения.

 
 
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По предварительной информации, гибель девушки не связана с влиянием так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Одна из причин суицида, которую рассматривает...

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