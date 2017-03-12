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16,5 тысяч долларов изъяли в Бресте на границе у водителя BMW X5
В пункте пропуска «Домачево» сотрудники таможни изъяли у 45-летнего жителя Бреста крупную сумму иностранной валюты, сообщает Брестская таможня.
Мужчина ехал из Польши в Беларусь на BMW X5 по зеленому коридору. В ходе таможенного контроля у водителя среди личных вещей нашли свыше 26 тысяч долларов США и 680 польских злотых.
«Согласно таможенному законодательству при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации», — сообщили в Брестской таможне.
Превышавшие установленный эквивалент 16,5 тысяч долларов США и польские злотые изъяты таможней до решения суда. По факту недекларирования в отношении владельца денежных средств начат административный процесс.
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В ходе таможенного контроля у водителя среди личных вещей нашли свыше 26 тысяч долларов США и 680 польских злотых.
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Архив (ЧП)
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