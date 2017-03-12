﻿ 16,5 тысяч долларов изъяли в Бресте на границе у водителя BMW X5. 21.by
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16,5 тысяч долларов изъяли в Бресте на границе у водителя BMW X5

13.03.2017 13:05 — ЧП | Tut.by  
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В пункте пропуска «Домачево» сотрудники таможни изъяли у 45-летнего жителя Бреста крупную сумму иностранной валюты, сообщает Брестская таможня.


Мужчина ехал из Польши в Беларусь на BMW X5 по зеленому коридору. В ходе таможенного контроля у водителя среди личных вещей нашли свыше 26 тысяч долларов США и 680 польских злотых.

«Согласно таможенному законодательству при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации», — сообщили в Брестской таможне.

Превышавшие установленный эквивалент 16,5 тысяч долларов США и польские злотые изъяты таможней до решения суда. По факту недекларирования в отношении владельца денежных средств начат административный процесс.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В ходе таможенного контроля у водителя среди личных вещей нашли свыше 26 тысяч долларов США и 680 польских злотых.

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