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Супруги-пенсионеры сгорели в своем доме в Слониме

13.03.2017 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Два пенсионера погибли в результате пожара в частном доме в Слониме, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Супруги-пенсионеры сгорели в своем доме в Слониме
© Фото: МЧС Беларуси
Пенсионер сгорел на даче у друга в Добрушском районе

Возгорание в доме, расположенном на улице Гагарина районного центра, произошло ночью в понедельник 13 марта.

"Сон граждан нарушили "выстрелы" шиферной кровли горящего одноэтажного деревянного двухквартирного дома, и спасателям начала поступать череда звонков", – сказали в МЧС.

В управлении также уточнили, что на полу в прихожей пожарные нашли тела пенсионеров: мужчины – в коридоре, женщины – в жилой комнате.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве основных версий возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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О возгорании в МЧС сообщили соседи, которые услышали, как от огня лопается шифер на крыше.

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