МИНСК, 13 мар – Sputnik. Два пенсионера погибли в результате пожара в частном доме в Слониме, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пенсионер сгорел на даче у друга в Добрушском районе

Возгорание в доме, расположенном на улице Гагарина районного центра, произошло ночью в понедельник 13 марта.

"Сон граждан нарушили "выстрелы" шиферной кровли горящего одноэтажного деревянного двухквартирного дома, и спасателям начала поступать череда звонков", – сказали в МЧС.

В управлении также уточнили, что на полу в прихожей пожарные нашли тела пенсионеров: мужчины – в коридоре, женщины – в жилой комнате.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве основных версий возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем.