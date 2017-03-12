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Супруги-пенсионеры сгорели в своем доме в Слониме
13.03.2017 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Два пенсионера погибли в результате пожара в частном доме в Слониме, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание в доме, расположенном на улице Гагарина районного центра, произошло ночью в понедельник 13 марта.
"Сон граждан нарушили "выстрелы" шиферной кровли горящего одноэтажного деревянного двухквартирного дома, и спасателям начала поступать череда звонков", – сказали в МЧС.
В управлении также уточнили, что на полу в прихожей пожарные нашли тела пенсионеров: мужчины – в коридоре, женщины – в жилой комнате.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве основных версий возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем.
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О возгорании в МЧС сообщили соседи, которые услышали, как от огня лопается шифер на крыше.
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Архив (ЧП)
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