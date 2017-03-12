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СК: в Полоцке 17-летняя девушка спрыгнула с 6 этажа и разбилась

13.03.2017 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней в Полоцке, которая спрыгнула с 6 этажа, сообщили в СК.

СК: в Полоцке 17-летняя девушка спрыгнула с 6 этажа и разбилась
© Sputnik / Констанция Ждановская
Девушка выбросилась из окна 9-го этажа в Слониме

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту суицида несовершеннолетней девушки, проживавшей в Полоцком районе.

"Следствием установлено, что 12 марта около 18 часов, находясь в Полоцке в квартире знакомого, 17-летняя девушка спрыгнула из окна 6 этажа девятиэтажного дома. От полученных телесных повреждений она скончалась в больнице", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливают и допрашивают свидетелей, выясняют мотивы произошедшего, сказала Сахарова.

По предварительной информации гибель несовершеннолетней не связана с влиянием социальных сетей. "Одна из причин суицида, которую рассматривает следствие — личные взаимоотношения", — сказала собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие возбудило дело за доведение до самоубийства, но пока не связывает с "группами смерти" в соцсетях.

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