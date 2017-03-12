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Лобовое ДТП в Бресте: пострадала 2-летняя девочка

13.03.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Женщина и маленький ребенок пострадали в результате ДТП в Бресте: столкнулись Fiat Palio и Volkswagen Sharan, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Лобовое ДТП в Бресте: пострадала 2-летняя девочка
© flickr.com/ Roozbeh Rokni
Попавшая под колеса машины девочка отделалась легкими травмами

ДТП произошло 11 марта около 20:50 на проспекте Машерова в областном центре: 29-летняя брестчанка на Fiat, поворачивая налево, не уступила дорогу Volkswagen, за рулем которого был 31-летний мужчина.

"В результате 2-летняя девочка, находившаяся в Fiat на заднем пассажирском сидении в бескаркасном кресле, получила телесные повреждения", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ребенка после оказания медпомощи отпустили домой. Позже к медикам обратилась мать девочки, которая была госпитализирована. 

По информации ГАИ, оба автомобилиста  на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а водительский пострадавшей женщины составляет всего два с половиной месяца.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водительский пострадавшей женщины составляет всего два с половиной месяца.

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