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Экс-инженер предприятия назло "вычистил" e-mail работодателя
13.03.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего инженерного работника одного из предприятий, который подозревается в умышленной "чистке" электронной почты работодателя, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК Сергей Шершеневич.
© Sputnik Владимир Трефилов
В конце ноября прошлого года руководства предприятия обратилось с заявлением в правоохранительные органы: некто неоднократно заходил на электронную почту субъекта хозяйствования и удалил из ее служебную информацию, что негативно сказалось на деятельности и репутации фирмы.
"Следователи установили личность подозреваемого – им оказался 38-летний бывший инженерно-технический работник предприятия", – сказал Шершеневич.
По его словам, сейчас устанавливаются мотивы совершения мужчиной преступления, у него изъят личный компьютер.
Шершеневич уточнил, что окончательная квалификация совершенному инженером будет дана по результатам расследования.
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Сейчас следователи устанавливают мотивы злоумышленника, из-за чего он так поступил с почтой нанимателя.
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