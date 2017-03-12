МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Добрушском районе водителя, который решил скрыться на автомобиле от правоохранителей из-за находящегося в салоне медного кабеля, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Погоня в Добрушском районе произошла ночью 12 марта: около 01:20 в Добруше правоохранители заметили автомобиль Peugeot 307, но авто резко свернуло на другую улицу.

"Заметив, что экипаж ГАИ движется следом, водитель начал скрываться и на требования об остановке не реагировал", – сообщили в ГАИ.

Спустя 20 минут погони на 25-м километре автодороги "Тереховка – Добруш" сотрудники инспекции растянули "Лиану", на которой машина пробила все колеса, но не остановилась и свернула в лес, где водитель был задержан.

По информации ГАИ, гонщиком оказался 45-летний житель Добруша, который работает охранником на одном из предприятий города. "При досмотре машины было обнаружено 10 витков медного кабеля", – уточнили в инспекции. Мужчина правоохранителям сообщил, что решил скрываться, поскольку боялся ответственности.

В настоящее время ночной гонщик задержан, на него были составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).