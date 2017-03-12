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Водитель устроил погоню с ГАИ в Добрушском районе из-за медного кабеля
13.03.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Добрушском районе водителя, который решил скрыться на автомобиле от правоохранителей из-за находящегося в салоне медного кабеля, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Погоня в Добрушском районе произошла ночью 12 марта: около 01:20 в Добруше правоохранители заметили автомобиль Peugeot 307, но авто резко свернуло на другую улицу.
"Заметив, что экипаж ГАИ движется следом, водитель начал скрываться и на требования об остановке не реагировал", – сообщили в ГАИ.
Спустя 20 минут погони на 25-м километре автодороги "Тереховка – Добруш" сотрудники инспекции растянули "Лиану", на которой машина пробила все колеса, но не остановилась и свернула в лес, где водитель был задержан.
По информации ГАИ, гонщиком оказался 45-летний житель Добруша, который работает охранником на одном из предприятий города. "При досмотре машины было обнаружено 10 витков медного кабеля", – уточнили в инспекции. Мужчина правоохранителям сообщил, что решил скрываться, поскольку боялся ответственности.
В настоящее время ночной гонщик задержан, на него были составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
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Сотрудники инспекции смогли остановить гонщика только через 20 минут – когда машина проколола все колеса.
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