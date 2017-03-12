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УВД: двое жителей Гродно собирались сами выпить 15 тонн спирта

13.03.2017 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Крупнейшую за последнее время партию спиртосодержащей жидкости, порядка 15 тонн, изъяли на территории Гродненской области оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского райотдела милиции совместно с коллегами из УВД.

УВД: двое жителей Гродно собирались сами выпить 15 тонн спирта
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Фуру, в кузове которой находились пластиковые пятилитровые канистры с наклейками "медицинский раствор", остановили на улице Сокольской в Гродно.  По оперативной информации, один из мужчин работал водителем на предприятии и регулярно ездил в командировки в Россию. 

"С его слов, на этот раз решил загрузить порожний большегрузный автомобиль партией спиртсодержащей жидкости, которую вместе с подельником, как заявил, намеревался использовать для собственных нужд", – рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

По информации правоохранителей, стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 200 тысяч рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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