МИНСК, 13 мар – Sputnik. Крупнейшую за последнее время партию спиртосодержащей жидкости, порядка 15 тонн, изъяли на территории Гродненской области оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского райотдела милиции совместно с коллегами из УВД.

Фуру, в кузове которой находились пластиковые пятилитровые канистры с наклейками "медицинский раствор", остановили на улице Сокольской в Гродно. По оперативной информации, один из мужчин работал водителем на предприятии и регулярно ездил в командировки в Россию.

"С его слов, на этот раз решил загрузить порожний большегрузный автомобиль партией спиртсодержащей жидкости, которую вместе с подельником, как заявил, намеревался использовать для собственных нужд", – рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

По информации правоохранителей, стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 200 тысяч рублей.