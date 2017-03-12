В пункте пропуска «Домачево» задержали Jeep Grand Cherokee, в котором перевозили 1,5 кг необработанного янтаря, сообщает Брестская таможня.





Автомобилем управлял 34-летний житель Бреста. Мужчина ехал по зеленому коридору из Польши в Беларусь.

В ходе досмотра транспортного средства в тайнике за приборной панелью обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 кг.

Незадекларированный товар и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда. Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс.