﻿ На польско-белорусской границе задержали Jeep с 1,5 кг контрабандного янтаря. 21.by
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На польско-белорусской границе задержали Jeep с 1,5 кг контрабандного янтаря

13.03.2017 15:30 — ЧП | Tut.by  
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В пункте пропуска «Домачево» задержали Jeep Grand Cherokee, в котором перевозили 1,5 кг необработанного янтаря, сообщает Брестская таможня.


Автомобилем управлял 34-летний житель Бреста. Мужчина ехал по зеленому коридору из Польши в Беларусь.

В ходе досмотра транспортного средства в тайнике за приборной панелью обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 кг.

Незадекларированный товар и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда. Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс.

 
Теги: Брест
 
 
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Камни и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда.

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