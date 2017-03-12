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На польско-белорусской границе задержали Jeep с 1,5 кг контрабандного янтаря
В пункте пропуска «Домачево» задержали Jeep Grand Cherokee, в котором перевозили 1,5 кг необработанного янтаря, сообщает Брестская таможня.
Автомобилем управлял 34-летний житель Бреста. Мужчина ехал по зеленому коридору из Польши в Беларусь.
В ходе досмотра транспортного средства в тайнике за приборной панелью обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 кг.
Незадекларированный товар и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда. Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс.
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Камни и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда.
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Архив (ЧП)
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