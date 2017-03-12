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Мертвецки пьяного таксиста задержала ГАИ в Барановичах
13.03.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Барановичах водителя автомобиля такси, содержание алкоголя в крови которого немного не достигало до смертельной для человека дозы, сообщили Sputnik в ГОВД Баранович.
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© Фото: ГАИ Брестской области
Автомобиль такси марки Renault инспекторы остановили накануне в 22:15 на улице Притыцкого районного центра.
"Был задержан водитель, который управлял автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту освидетельствования в выдыхаемом воздухе было обнаружено 4,35 промилле алкоголя", – сообщили в ГОВД.
В Госавтоинспекции обратились ко всем жителям города с просьбой: если они знают, что водитель находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, следует немедленно сообщить об этом в милицию.
По данным медиков, смертельная доза алкоголя для взрослого человека – около 5 промилле, что соответствует полутора литрам водки.
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Согласно акту освидетельствования у мужчины в выдыхаемом воздухе было обнаружено 4,35 промилле алкоголя.
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