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Мертвецки пьяного таксиста задержала ГАИ в Барановичах

13.03.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Барановичах водителя автомобиля такси, содержание алкоголя в крови которого немного не достигало до смертельной для человека дозы, сообщили Sputnik в ГОВД Баранович.

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© Фото: ГАИ Брестской области
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Автомобиль такси марки Renault инспекторы остановили накануне в 22:15 на улице Притыцкого районного центра.

"Был задержан водитель, который управлял автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту освидетельствования в выдыхаемом воздухе было обнаружено 4,35 промилле алкоголя", – сообщили в ГОВД.

В Госавтоинспекции обратились ко всем жителям города с просьбой: если они знают, что водитель находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, следует немедленно сообщить об этом в милицию.

По данным медиков, смертельная доза алкоголя для взрослого человека – около 5 промилле, что соответствует полутора литрам водки.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Согласно акту освидетельствования у мужчины в выдыхаемом воздухе было обнаружено 4,35 промилле алкоголя.

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