|
Житель Бреста на Jeep Cherokee пытался вывезти из страны 1,5 кг янтаря
13.03.2017 17:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Брестские таможенники обнаружили в автомобиле жителя Бреста, который планировал выехать за границу, 1,5 килограмма необработанного янтаря, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
© Фото: Пинский погранотряд
Камни, по информации ГТК, находились в специально оборудованном в джипе тайнике.
"В ходе досмотра транспортного средства совместно с военнослужащими территориальных органов пограничной службы за приборной панелью в тайнике обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 килограмма", – сказали в ГТК.
По данным комитета, незадекларированный товар и автомобиль были у мужчины до решения суда. В отношении брестчанина таможней начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камни, всего 150 штук, были спрятаны в джипе в специально оборудованном тайнике.
|
Архив (ЧП)
Комментарии