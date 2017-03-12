﻿ Житель Бреста на Jeep Cherokee пытался вывезти из страны 1,5 кг янтаря. 21.by
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Житель Бреста на Jeep Cherokee пытался вывезти из страны 1,5 кг янтаря

13.03.2017 17:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Брестские таможенники обнаружили в автомобиле жителя Бреста, который планировал выехать за границу, 1,5 килограмма необработанного янтаря, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Житель Бреста на Jeep Cherokee пытался вывезти из страны 1,5 кг янтаря
© Фото: Пинский погранотряд
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Камни, по информации ГТК, находились в специально оборудованном в джипе тайнике.

"В ходе досмотра транспортного средства совместно с военнослужащими территориальных органов пограничной службы за приборной панелью в тайнике обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 килограмма", – сказали в ГТК.

По данным комитета, незадекларированный товар и автомобиль были у мужчины до решения суда. В отношении брестчанина таможней начат административный процесс.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Камни, всего 150 штук, были спрятаны в джипе в специально оборудованном тайнике.

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