МИНСК, 13 мар – Sputnik. Брестские таможенники обнаружили в автомобиле жителя Бреста, который планировал выехать за границу, 1,5 килограмма необработанного янтаря, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Фото: Пинский погранотряд Пинские пограничники нашли в лесу 2 мешка янтаря

Камни, по информации ГТК, находились в специально оборудованном в джипе тайнике.

"В ходе досмотра транспортного средства совместно с военнослужащими территориальных органов пограничной службы за приборной панелью в тайнике обнаружено свыше 150 камней необработанного янтаря общим весом около 1,5 килограмма", – сказали в ГТК.

По данным комитета, незадекларированный товар и автомобиль были у мужчины до решения суда. В отношении брестчанина таможней начат административный процесс.