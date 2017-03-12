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ГАИ о пьяном таксисте в Барановичах: был в состоянии, близком к анабиозу

13.03.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Нетрезвый водитель такси, задержанный инспекторами ГАИ в Барановичах, находился в состоянии, близком к анабиозу, заявили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ о пьяном таксисте в Барановичах: был в состоянии, близком к анабиозу
© flickr.com/ Metropolico.org
Мертвецки пьяного таксиста задержала ГАИ в Барановичах

О задержании мужчины-таксиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в понедельник в Барановичском ГОВД. Подозрительный Renault Megane был замечен на улице Притыцкого райцентра накануне вечером. По данным ГАИ, машина при движении сильно виляла и периодически заезжала на бордюрные камни.

"Остановив автомобиль и заглянув через водительское стекло в салон, инспекторы не поверили своим глазам – за рулем находился водитель в состоянии, близком к анабиозу", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, водитель такси самостоятельно не смог не только выйти из машины, но даже открыть водительскую дверь.

Как ранее сообщили в милиции, медосвидетельствование показало, что в крови у 37-летнего жителя Баранович содержится критическая концентрация алкоголя – 4,35 промилле. 

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, находился ли водитель на момент задержания на маршруте.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, находился ли водитель на момент задержания на маршруте.

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