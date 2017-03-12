МИНСК, 13 мар – Sputnik. Нетрезвый водитель такси, задержанный инспекторами ГАИ в Барановичах, находился в состоянии, близком к анабиозу, заявили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

О задержании мужчины-таксиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в понедельник в Барановичском ГОВД. Подозрительный Renault Megane был замечен на улице Притыцкого райцентра накануне вечером. По данным ГАИ, машина при движении сильно виляла и периодически заезжала на бордюрные камни.

"Остановив автомобиль и заглянув через водительское стекло в салон, инспекторы не поверили своим глазам – за рулем находился водитель в состоянии, близком к анабиозу", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, водитель такси самостоятельно не смог не только выйти из машины, но даже открыть водительскую дверь.

Как ранее сообщили в милиции, медосвидетельствование показало, что в крови у 37-летнего жителя Баранович содержится критическая концентрация алкоголя – 4,35 промилле.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, находился ли водитель на момент задержания на маршруте.