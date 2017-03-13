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Потерявший паспорт гомельчанин решил попасть в Беларусь лесными тропами
14.03.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Белорусские пограничники задержали жителя Гомеля, который потерял паспорт в Украине и решил попасть на родину незаконным путем – перейдя границу вне пункта пропуска, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: ГПК Беларуси
"Гомельскими пограничниками за умышленное незаконное пересечение госграницы был задержан 44-летний гражданин Беларуси", – сказали в комитете.
Пограничники выяснили, что житель Гомеля потерял паспорт на территории Украины, но решил не обращаться в консульские учреждения, а попасть домой незаконно.
По информации ГПК, в отношении мужчины начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь – за незаконное пересечение границы ему грозит штраф до 100 базовых величин (230 рублей).
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За незаконное пересечение границы 44-летнему мужчине грозит крупный штраф – 230 рублей.
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