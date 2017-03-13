|
Побег подростков из семьи в Витебске: возбуждено уголовное дело
14.03.2017 09:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного отсутствия троих подростков из Витебска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Sputnik/ Алексей Матюш
Трое подростков – два брата и сестра –
"Установлено, что они направились в район Билево города Витебска, откуда, предположительно, на попутках добрались до Лиозно", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что в поселке дети попали на записи камер видеонаблюдения в магазине. По информации УСК, потом они, вероятно, уехали в Смоленск.
По словам собеседницы Sputnik, пропавшие взяли с собой паспорта и крупную сумму денег.
В УСК обратились к гражданам, которые что-либо знают о местонахождении подростков, сообщить известную информацию в управление СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи предполагают, что пропавшие подростки из Беларуси могли уехать в Смоленск.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии