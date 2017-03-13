﻿ Побег подростков из семьи в Витебске: возбуждено уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Побег подростков из семьи в Витебске: возбуждено уголовное дело

14.03.2017 09:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного отсутствия троих подростков из Витебска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Побег подростков из семьи в Витебске: возбуждено уголовное дело
© Sputnik/ Алексей Матюш
УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли

Трое подростков – два брата и сестра – пропали 7 марта, с заявлением в милицию обратилась их мать. Женщина правоохранителям рассказала, что утром ее дети – 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина – ушли в школу, но там не появились, а домой впоследствии не вернулись.

"Установлено, что они направились в район Билево города Витебска, откуда, предположительно, на попутках добрались до Лиозно", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что в поселке дети попали на записи камер видеонаблюдения в магазине. По информации УСК, потом они, вероятно, уехали в Смоленск. 

По словам собеседницы Sputnik, пропавшие взяли с собой паспорта и крупную сумму денег.

В УСК обратились к гражданам, которые что-либо знают о местонахождении подростков, сообщить известную информацию в управление СК.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи предполагают, что пропавшие подростки из Беларуси могли уехать в Смоленск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Потерявший паспорт гомельчанин решил попасть в Беларусь лесными тропами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика