МИНСК, 14 мар – Sputnik. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного отсутствия троих подростков из Витебска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik/ Алексей Матюш УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли

Трое подростков – два брата и сестра – пропали 7 марта , с заявлением в милицию обратилась их мать. Женщина правоохранителям рассказала, что утром ее дети – 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина – ушли в школу, но там не появились, а домой впоследствии не вернулись.

"Установлено, что они направились в район Билево города Витебска, откуда, предположительно, на попутках добрались до Лиозно", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что в поселке дети попали на записи камер видеонаблюдения в магазине. По информации УСК, потом они, вероятно, уехали в Смоленск.

По словам собеседницы Sputnik, пропавшие взяли с собой паспорта и крупную сумму денег.

В УСК обратились к гражданам, которые что-либо знают о местонахождении подростков, сообщить известную информацию в управление СК.