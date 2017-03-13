МИНСК, 14 мар – Sputnik. Более пяти тысяч авиарейсов были отменены в США из-за сильнейшего снежного шторма на Восточном побережье, сообщил портал FlightAware.

"Общее число отмененных рейсов сегодня составляет 5348", – говорится на сайте.

Шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20°С. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (от –4 до –2°С). В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

Winter Storm Stella’s Main Event Underway as Blizzard Warnings Cover New York City, Parts… https://t.co/2nvcNhNUQK pic.twitter.com/ITwMxtxREC — US Defense Watch (@USDefenseWatch) 14 марта 2017 г.

Ранее сообщалось, что, как ожидается, помимо атлантического побережья, снегопады пройдут на севере Великих равнин и в так называемом Средне-атлантическом регионе. Снег ожидается от Бостона и Нью-Йорка на севере до Балтимора и Филадельфии, а граница между снегом и дождевыми осадками пройдет южнее Вашингтона.

Власти Нью-Йорка призвали граждан по возможности не пользоваться автомобилями во вторник, пока снег не расчистят. Электрические компании готовятся к возможным отключениям электричества из-за обрыва проводов.