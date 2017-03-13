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Снежный шторм на Восточном побережье США: отменены 5 тыс. авиарейсов
14.03.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Более пяти тысяч авиарейсов были отменены в США из-за сильнейшего снежного шторма на Восточном побережье, сообщил портал FlightAware.
"Общее число отмененных рейсов сегодня составляет 5348", – говорится на сайте.
Шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20°С. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (от –4 до –2°С). В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.
Ранее сообщалось, что, как ожидается, помимо атлантического побережья, снегопады пройдут на севере Великих равнин и в так называемом Средне-атлантическом регионе. Снег ожидается от Бостона и Нью-Йорка на севере до Балтимора и Филадельфии, а граница между снегом и дождевыми осадками пройдет южнее Вашингтона.
Власти Нью-Йорка призвали граждан по возможности не пользоваться автомобилями во вторник, пока снег не расчистят. Электрические компании готовятся к возможным отключениям электричества из-за обрыва проводов.
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Власти призывают граждан не пользоваться автомобилями, пока снег не расчистят, электрические компании готовятся к возможным отключениям.
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