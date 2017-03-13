﻿ Белорус и украинец угнали и разбили автобус МАЗ в Островце. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорус и украинец угнали и разбили автобус МАЗ в Островце

14.03.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, белоруса и украинца, которые угнали с АЗС в Островце автобус МАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Белорус и украинец угнали и разбили автобус МАЗ в Островце
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
ГУВД: пенсионер угнал автовышку у бывшего работодателя

Угон транспортного средства, принадлежащего строительному предприятию из Гомельской области, произошел накануне – молодые люди 1989 и 1992 годов рождения решили выпить в автобусе своей фирмы. МАЗ не был закрыт, так как из-за неисправности из замка зажигания не доставался ключ – именно поэтому его оставили на заправке под камерами видеонаблюдения. 

"Сначала белорус сел за руль, проехался по городу, затем вернул МАЗ на место стоянки и пошел домой. А украинец решил еще покататься: но с техникой до конца справиться не смог —при повороте он проломал 30 метров разделительного забора проезжей части, позже попытался развернуться и застрял", – сообщили в ГАИ.

После этого, по информации инспекции, мужчина оставил автобус и тоже отправился домой.  О разбитом транспортном средстве в милицию рано утром сообщили очевидцы.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон), молодые люди задержаны и дают признательные показания. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбитое транспортное средство на дороге нашли местные граждане, они и вызвали на место происшествия милицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Снежный шторм на Восточном побережье США: отменены 5 тыс. авиарейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика