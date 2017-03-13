МИНСК, 14 мар – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, белоруса и украинца, которые угнали с АЗС в Островце автобус МАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Угон транспортного средства, принадлежащего строительному предприятию из Гомельской области, произошел накануне – молодые люди 1989 и 1992 годов рождения решили выпить в автобусе своей фирмы. МАЗ не был закрыт, так как из-за неисправности из замка зажигания не доставался ключ – именно поэтому его оставили на заправке под камерами видеонаблюдения.

"Сначала белорус сел за руль, проехался по городу, затем вернул МАЗ на место стоянки и пошел домой. А украинец решил еще покататься: но с техникой до конца справиться не смог —при повороте он проломал 30 метров разделительного забора проезжей части, позже попытался развернуться и застрял", – сообщили в ГАИ.

После этого, по информации инспекции, мужчина оставил автобус и тоже отправился домой. О разбитом транспортном средстве в милицию рано утром сообщили очевидцы.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон), молодые люди задержаны и дают признательные показания.