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МЧС: два отопительных котла взорвались за сутки в Беларуси
14.03.2017 11:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Спасатели МЧС за истекшие сутки дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов отопительных котлов, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
Первый инцидент произошел накануне около 16:00 в Новогрудке – взорвался котел в здании склада-магазина. По информации МЧС, в 17:58 спасателям Ганцевичей поступило сообщение о разрыве котла в жилом доме в одноименной деревне возле райцентра.
"Хозяин дома в момент разрыва котла находился на улице у топочной. Мужчина от удара обломком газосиликатного блока получил перелом и был доставлен в больницу", – сказали в МЧС.
По данным ведомства, супруга и дети хозяина в момент взрыва были в доме и не пострадали.
В обоих случаях результате взрывов повреждены не только котлы, но и помещения топочных. В качестве предварительной версии ЧП рассматривается отсутствие циркуляции воды в системе.
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В обоих случаях предварительная версия происшествий – отсутствие циркуляции воды в системе.
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