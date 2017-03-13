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МЧС: два отопительных котла взорвались за сутки в Беларуси

14.03.2017 11:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Спасатели МЧС за истекшие сутки дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов отопительных котлов, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

МЧС: два отопительных котла взорвались за сутки в Беларуси
© flickr.com/ Kate Brady
Отопительный котел взорвался в доме в Любани

Первый инцидент произошел накануне около 16:00 в Новогрудке – взорвался котел в здании склада-магазина. По информации МЧС, в 17:58 спасателям Ганцевичей поступило сообщение о разрыве котла в жилом доме в одноименной деревне возле райцентра.

"Хозяин дома в момент разрыва котла находился на улице у топочной. Мужчина от удара обломком газосиликатного блока получил перелом и был доставлен в больницу", – сказали в МЧС.

По данным ведомства, супруга и дети хозяина в момент взрыва были в доме и не пострадали.

В обоих случаях результате взрывов повреждены не только котлы, но и помещения топочных. В качестве предварительной версии ЧП рассматривается отсутствие циркуляции воды в системе.

 
Теги: Минск
 
 
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В обоих случаях предварительная версия происшествий – отсутствие циркуляции воды в системе.

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