МИНСК, 14 мар – Sputnik. Спасатели МЧС за истекшие сутки дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов отопительных котлов, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Первый инцидент произошел накануне около 16:00 в Новогрудке – взорвался котел в здании склада-магазина. По информации МЧС, в 17:58 спасателям Ганцевичей поступило сообщение о разрыве котла в жилом доме в одноименной деревне возле райцентра.

"Хозяин дома в момент разрыва котла находился на улице у топочной. Мужчина от удара обломком газосиликатного блока получил перелом и был доставлен в больницу", – сказали в МЧС.

По данным ведомства, супруга и дети хозяина в момент взрыва были в доме и не пострадали.

В обоих случаях результате взрывов повреждены не только котлы, но и помещения топочных. В качестве предварительной версии ЧП рассматривается отсутствие циркуляции воды в системе.