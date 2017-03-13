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Умерла четвертая пострадавшая от взрыва на Скидельском комбинате
14.03.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Скончалась четвертая пострадавшая в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате, сообщает
Гродно 25.02.2017" title="Взрыв на Скидельском сахарном комбинате под Гродно 25.02.2017" class="">
ЧП на сахарном комбинате в Скиделе
Первая смерть произошла
Медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь последней пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Они уже допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. К расследованию
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Еще одна пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась в Гродно; врачи продолжают бороться за жизнь последней пострадавшей при взрыве,...
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