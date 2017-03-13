МИНСК, 14 мар — Sputnik. Скончалась четвертая пострадавшая в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате, сообщает TUT.by со ссылкой на источник на предприятии.

ЧП на сахарном комбинате в Скиделе произошло около часа ночи 25 февраля . В результате вспышки пылевоздушной смеси серьезные травмы получили пять сотрудниц предприятия. Троих женщин буквально сразу доставили в Минск в БСМП, две остались в Гродно. Состояние всех пациенток оценивалось как тяжелое , они были введены в состояние медикаментозной комы.

Первая смерть произошла в Гродненской БСМП в ночь на 4 марта — скончалась 44-летняя работница комбината. Затем, 10 марта, минские врачи сообщили, что умерла вторая пострадавшая . Третья женщина скончалась в минувшую субботу, 11 марта . Она также проходила лечение в столичной БСМП.

Медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь последней пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Они уже допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. К расследованию привлечены польские специалисты , имеющие опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии.





