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За сутки спасатели дважды выезжали на место взрыва отопительных котлов

14.03.2017 12:27 — ЧП | Tut.by  
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13 марта сотрудники МЧС дважды выезжали по вызовам о разрыве отопительных котлов. Первый случай произошел в Новогрудке, второй — в деревне Ганцевичи. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

В Новогрудке котел разорвало в помещении топочной одного из складов-магазинов. В результате повреждена обшивка наружных стен на площади в 20 метров квадратных, а также разрушены внутренние перегородки помещения.

Горения не было. В момент происшествия шесть человек находились в здании (в помещениях бухгалтерии и магазина), но они не пострадали.



А уже вечером подобное произошло в деревне Ганцевичи (Ганцевичского района). Разорвался котел в блочной пристройке к деревянному жилому дому. Хозяин в этот момент находился на улице рядом, он получил удар обломком газосиликатного блока. С диагнозом «перелом со смещением бедра» он доставлен в больницу.

Его супруга и дети находились в доме, они не пострадали. В результате повреждены стены блочной пристройки и сам котел.


Спасатели просят граждан быть осторожными при использовании отопительного оборудования. Нужно проверять циркуляцию воды в системе, особенно после перепадов температуры воздуха, когда в ночные часы трубы могут замерзнуть.

 
 
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Первый случай произошел в Новогрудке, второй - в деревне Ганцевичи.

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