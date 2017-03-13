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В Гродно иранец сообщил знакомым о соотечественнике-террористе: милиция проводит проверку
Нелепая шутка вызвала переполох в Гродненском хостеле: иранец рассказал знакомым о потенциально опасном соотечественнике,
В Гродно повздорили между собой два постояльца хостела на улице Городничанской. Один из них, желая отомстить, написал в мессенджере информацию о том, что его соотечественник может быть опасным для других людей. Адресат информации обратился в милицию.
По приезду сотрудников милиции выяснилось, что информация не соответствует действительности. Отправлявший ее мужчина признался, что это шутка. По данному факту проводится проверка.
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Нелепая шутка вызвала переполох в Гродненском хостеле: иранец сообщил знакомым о потенциально опасном соотечественнике.
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