﻿ В Гродно иранец сообщил знакомым о соотечественнике-террористе: милиция проводит проверку. 21.by
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В Гродно иранец сообщил знакомым о соотечественнике-террористе: милиция проводит проверку

14.03.2017 12:46 — ЧП | Tut.by  
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Нелепая шутка вызвала переполох в Гродненском хостеле: иранец рассказал знакомым о потенциально опасном соотечественнике, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

В Гродно повздорили между собой два постояльца хостела на улице Городничанской. Один из них, желая отомстить, написал в мессенджере информацию о том, что его соотечественник может быть опасным для других людей. Адресат информации обратился в милицию.

По приезду сотрудников милиции выяснилось, что информация не соответствует действительности. Отправлявший ее мужчина признался, что это шутка. По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Нелепая шутка вызвала переполох в Гродненском хостеле: иранец сообщил знакомым о потенциально опасном соотечественнике.

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