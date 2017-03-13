﻿ На погранпереходе "Козловичи" эвакуировали 50 человек из-за бесхозной коробки. 21.by
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На погранпереходе "Козловичи" эвакуировали 50 человек из-за бесхозной коробки

14.03.2017 15:06 — ЧП | Tut.by  
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Оставленная без присмотра коробка стала причиной эвакуации 50 человек в пункте пропуска «Козловичи», сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома майор милиции Илья Помин.


Случай произошел 13 марта около 7.20. В здании таможенного оформления на въезд в Беларусь «Козловичи-2» была обнаружена бесхозная картонная коробка. Пересекающие границу водители, таможенники и пограничники были экстренно эвакуированы. На место вызова прибыли сотрудники МЧС, милиция, саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Ближе к девяти утра пункт пропуска возобновил работу в нормальном режиме. На время проверки пропуск следующих через границу граждан был остановлен. Проводилось оформление транспортных средств, которые ранее въехали на территорию погранперехода. В результате инцидента очереди на границе не возникло.

 
 
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Ближе к девяти утра пункт пропуска возобновил работу в нормальном режиме.

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