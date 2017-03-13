МИНСК, 14 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси произвел первые задержания по делу о трагедии на ОАО "Скидельский сахарный комбинат".



© Sputnik Варвара Гертье ЧП на заводе в Скиделе: врачи борются за жизнь единственной выжившей

"С учетом анализа собранных фактических данных, следствием принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сообщил Sputnik начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Следственная группа продолжает работать на территории завода, где 25 февраля в результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых впоследствии скончались в учреждениях здравоохранения в Минске и Гродно.

"В настоящее время проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции", — сказал Кабакович.