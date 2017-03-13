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Друг хотел спасти друга и порезал колесо милицейской машины
14.03.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Сельчанин порезал ножом колесо машины милиции, чтобы его друга не забрали в участок, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 марта, в деревне Камень (Пинский район) поздно вечером.
"Оперуполномоченная, находясь на месте происшествия совместно с экспертом и следователем, сообщила, что во время составления в служебном автомобиле протокола опроса подозреваемого, неизвестное лицо прокололо заднее правое колесо", — рассказали в ГКСЭ.
Через некоторое время правоохранители обнаружили мужчину. По информации ГКСЭ, он находился в районе места происшествия и представлялся другом одного из участников инцидента, по поводу которого и выехала следственно-оперативная группа. В руке у мужчины был кухонный нож.
"Мужчине ничего не оставалась, как признаться в содеянном. Мотив своего поступка объяснить не смог, но пояснил, что не хотел, чтобы сотрудники милиции забирали его друга", добавили в комитете.
По данному факту проводится проверка.
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Мужчина думал, что, повредив машину милиции, он сможет предотвратить задержание своего друга, подозреваемого в совершении преступления.
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