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Взрыв у здания МИД Польши: есть пострадавшие
14.03.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля у здания министерства иностранных дел Польши, сообщает
Инцидент произошел у въезда на подземную парковку расположенного недалеко от МИД здания. Автомобиль перевозил газовые баллоны.
"У пересечения улиц Литовская и Шуха в Варшаве дошло до взрыва автомобиля, перевозившего баллоны с ацетиленом. Два работника фирмы, которой принадлежит этот автомобиль, попали в больницу. С посторонними людьми ничего не произошло", — сообщил официальный представитель столичной полиции Мариуш Мрозек.
Сообщается, что эвакуированы сотрудники расположенного неподалеку офиса МИД, который расположен рядом с основным зданием ведомства, а также люди из кинотеатра "Сирена".
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В результате инцидента были эвакуированы сотни людей, никто из сотрудников ведомства не пострадал.
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