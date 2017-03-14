МИНСК, 14 мар — Sputnik. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля у здания министерства иностранных дел Польши, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел у въезда на подземную парковку расположенного недалеко от МИД здания. Автомобиль перевозил газовые баллоны.

"У пересечения улиц Литовская и Шуха в Варшаве дошло до взрыва автомобиля, перевозившего баллоны с ацетиленом. Два работника фирмы, которой принадлежит этот автомобиль, попали в больницу. С посторонними людьми ничего не произошло", — сообщил официальный представитель столичной полиции Мариуш Мрозек.

Сообщается, что эвакуированы сотрудники расположенного неподалеку офиса МИД, который расположен рядом с основным зданием ведомства, а также люди из кинотеатра "Сирена".