МИНСК, 15 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту инцидента в Гродно, в результате которого мужчина получил смертельные травмы, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.

По информации правоохранительных органов, тело 66-летнего гродненца без явных признаков насильственной смерти было обнаружено в жилом доме, принадлежащим 47-летнему жителю областного центра, 13 марта.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от черепно-мозговой травмы, переломов подъязычной кости и ребер, рассказали в МВД.

Там отметили, что по предварительной информации гродненец получил смертельные травмы в результате ссоры с хозяином дома и ранее судимым мужчиной 1964 года рождения, возникшей во время употребления спиртных напитков.

Подозреваемые задержаны, ведется следствие.