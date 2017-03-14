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Мужчины до смерти избили своего собутыльника в Гродно
15.03.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту инцидента в Гродно, в результате которого мужчина получил смертельные травмы, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.
По информации правоохранительных органов, тело 66-летнего гродненца без явных признаков насильственной смерти было обнаружено в жилом доме, принадлежащим 47-летнему жителю областного центра, 13 марта.
Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от черепно-мозговой травмы, переломов подъязычной кости и ребер, рассказали в МВД.
Там отметили, что по предварительной информации гродненец получил смертельные травмы в результате ссоры с хозяином дома и ранее судимым мужчиной 1964 года рождения, возникшей во время употребления спиртных напитков.
Подозреваемые задержаны, ведется следствие.
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В ходе ссоры, которая возникла во время распития спиртного, гродненцу были нанесены травмы, в результате которых он скончался.
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