МИНСК, 15 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей три месяца назад многодетной матери из Столинского района, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестской области.

35-летняя жительница одной из деревень Столинского района пропала в декабре 2016 года, ушла с работы и не пришла домой.

"Тело женщины без признаков насильственной смерти извлечено из озера Ятень около деревни Ямное", — сообщили в УВД.

Там отметили, что его обнаружили сотрудники Столинского РОВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, эксперты устанавливают причину гибели женщины.

У женщины остались две дочери и двое сыновей. Их поместили в социально-педагогический приют, сказали в УВД.