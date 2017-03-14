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УВД: обнаружено тело пропавшей три месяца назад многодетной матери
15.03.2017 10:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей три месяца назад многодетной матери из Столинского района, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестской области.
35-летняя жительница одной из деревень Столинского района пропала в декабре 2016 года, ушла с работы и не пришла домой.
"Тело женщины без признаков насильственной смерти извлечено из озера Ятень около деревни Ямное", — сообщили в УВД.
Там отметили, что его обнаружили сотрудники Столинского РОВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, эксперты устанавливают причину гибели женщины.
У женщины остались две дочери и двое сыновей. Их поместили в социально-педагогический приют, сказали в УВД.
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Четырех детей, которых женщина воспитывала одна, помещены в приют, следствие выясняет причины происшествия.
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