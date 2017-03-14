МИНСК, 15 мар — Sputnik. Российский ресурс "Регнум" сообщает о задержании своего шеф-редактора гражданина Беларуси Юрия баранчика по запросу белорусской стороны.

По информации издания, задержание произошло ночью и в настоящее время Баранчик находится в Дорогомиловском РУВД Москвы.

"Начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката. Regnum предполагает, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей", — говорится в сообщении ресурса..