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Шеф-редактор Regnum белорус Юрий Баранчик ночью задержан в Москве

15.03.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Российский ресурс "Регнум" сообщает о задержании своего шеф-редактора гражданина Беларуси Юрия баранчика по запросу белорусской стороны.

По информации издания, задержание произошло ночью и в настоящее время Баранчик находится в Дорогомиловском РУВД Москвы.

"Начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката. Regnum предполагает, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей", — говорится в сообщении ресурса..

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Российский ресурс "Регнум" сообщает о задержании своего шеф-редактора гражданина Беларуси Юрия баранчика по запросу белорусской стороны. По...

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