МИНСК, 15 мар —Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси задержали участников преступной группы, похитившей более 8 млн евро с банковских карт, сообщили в СК.

"Следственным комитетом Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран", — сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

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