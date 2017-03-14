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СК сообщил о задержании в Беларуси международной преступной группы
15.03.2017 12:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар —Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси задержали участников преступной группы, похитившей более 8 млн евро с банковских карт, сообщили в СК.
"Следственным комитетом Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран", — сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
Последует
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Участники преступной группы похитили более 8 миллионов евро с банковских карт жителей 29 стран.
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