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Полиция Москвы подтвердила задержание гражданина Беларуси
15.03.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Гражданин Беларуси, находившийся в международном розыске, был задержан полицией в Москве, сейчас решается вопрос о его выдаче республики, сообщило в среду ГУ МВД России.
© Фото: Юрий Баранчик/Фейсбук
В полиции не уточняют имя задержанного официально, но, как ранее сообщили российские СМИ, им является журналист ИА Regnum Юрий Баранчик.
"Сотрудниками столичной полиции был задержан гражданин Беларуси, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос о его передаче инициатору розыска", — говорится в релизе ГУМВД.
Regnum утром 15 марта
Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси в республике задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему –
Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.
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В полиции столицы России официально не уточняют имя задержанного белорусского гражданина.
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