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Полиция Москвы подтвердила задержание гражданина Беларуси

15.03.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар – Sputnik. Гражданин Беларуси, находившийся в международном розыске, был задержан полицией в Москве, сейчас решается вопрос о его выдаче республики, сообщило в среду ГУ МВД России.

Полиция Москвы подтвердила задержание гражданина Беларуси
© Фото: Юрий Баранчик/Фейсбук
Шеф-редактор Regnum белорус Юрий Баранчик ночью задержан в Москве

В полиции не уточняют имя задержанного официально, но, как ранее сообщили российские СМИ, им является журналист ИА Regnum Юрий Баранчик.

"Сотрудниками столичной полиции был задержан гражданин Беларуси, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос о его передаче инициатору розыска", — говорится в релизе ГУМВД.

Regnum утром 15 марта подтвердил задержание своего шеф-редактора, который в Беларуси, по информации агентства, обвиняется в разжигании межнациональной розни. 

Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси в республике задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему – преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", в настоящее время все трое находятся под стражей.

Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В полиции столицы России официально не уточняют имя задержанного белорусского гражданина.

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