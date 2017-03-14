МИНСК, 15 фев — Sputnik. Прошедший год стал рекордным по количеству авиакатастроф за последние 25 лет, говорится в ежегодном отчете, который подготовил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) о безопасности полетов в странах-участницах соглашения.

Согласно отчету МАК, в гражданской авиации стран-участников соглашения за минувший год произошли 63 происшествия, в их числе 28 авиакатастроф, в которых погибли 74 человека. В коммерческой авиации произошли 28 авиаинцидентов, среди которых 11 катастроф, унесших жизни 44 человек. В авиации общего назначения — 35 происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.

Человеческий фактор и нарушения эксплуатации

По предварительной оценке, в минувшем году авиапроисшествия, обусловленные "человеческим фактором", составили около 94% от общего числа происшествий. Среди причин инцидентов в воздухе были выявлены те же факторы, что и ранее, связанные с ошибочными и неграмотными действиями экипажа при пилотировании, потерей контроля за пространственным положением воздушного судна при попадании в метеоусловия, не соответствующие правилам визуальных полетов и так далее.

Кроме того, по данным МАК, в авиации общего назначения продолжают эксплуатироваться воздушные суда без сертификата или с просроченным сертификатом летной годности. При этом отмечается, что контроль за поддержанием летной годности воздушных судов неэффективен и недостаточен.

Падение гидросамолета в Браславском районе

Один из двух авиаинцидентов, коснувшихся белорусской авиации в прошлом году, произошел в небе над Браславом — 27 августа возле деревни Будилы упал гидросамолет . В результате авиакатастрофы погиб 56-летний житель Минска, два человека получили травмы.

По информации Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса Беларуси.

Разворот самолета "Белавиа"

Инцидент с разворотом самолета "Белавиа" произошел 21 октября: под угрозой поднять истребители диспетчер киевского аэропорта "Жуляны" потребовал вернуть взлетевший пассажирский лайнер обратно . С рейса был снят журналист Армен Мартиросян.

СБУ долгое время отрицала факт угроз, пока Беларусь не опубликовала полную запись переговоров с диспетчером. Президент Украины Петр Порошенко после этого извинился за случившееся, пообещав наказать виновных.

Государствами-участниками Межгосударственного соглашения о гражданской авиации являются Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.