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Неделя после 8 Марта: фуру с бесхозной мимозой задержали на Витебщине
15.03.2017 14:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Витебские таможенники задержали в области недалеко от границы с Россией большегрузный автомобиль с 830 килограммами мимозы неизвестного происхождения, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
© Фото: Это Витебск, детка! / ВК
По информации таможенников, в машине находился 171 короб со свежесрезанной мимозой. Откуда и куда везлись цветы, выяснить не удалось: документов на них не было.
"Цветы предварительной оценочной стоимостью более 13 тысяч рублей, изъяты", – сказали в ГТК.
Там также сообщили, что в счет обеспечения уплаты штрафа на полуприцеп, в котором везли цветы, наложен арест.
В отношении водителя был начат административный процесс, оценка действиям перевозчика будет дана судом.
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По информации таможенников, стоимость цветов составила более 13 тысяч рублей.
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