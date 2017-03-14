МИНСК, 15 мар – Sputnik. Витебские таможенники задержали в области недалеко от границы с Россией большегрузный автомобиль с 830 килограммами мимозы неизвестного происхождения, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

По информации таможенников, в машине находился 171 короб со свежесрезанной мимозой. Откуда и куда везлись цветы, выяснить не удалось: документов на них не было.

"Цветы предварительной оценочной стоимостью более 13 тысяч рублей, изъяты", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что в счет обеспечения уплаты штрафа на полуприцеп, в котором везли цветы, наложен арест.

В отношении водителя был начат административный процесс, оценка действиям перевозчика будет дана судом.