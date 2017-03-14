﻿ Взятка в ССУЗе в Гомеле: мама студента спрятала валюту в 2 шоколадки. 21.by
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Взятка в ССУЗе в Гомеле: мама студента спрятала валюту в 2 шоколадки

15.03.2017 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК. 15 мар – Sputnik. Жительница Гомеля была задержана по подозрению в покушении на дачу взятки преподавателям одного из ССУЗов Мозыря, сообщил ресурс "Полесье своими глазами" со ссылкой на Мозырский РОВД.

Взятка в ССУЗе в Гомеле: мама студента спрятала валюту в 2 шоколадки
© flickr.com/ eFile989
Директор столичного предприятия обвиняется в получении взятки

По информации милиции, женщина, чтобы способствовать успешному обучению сына, передала преподавателям две шоколадки.

"Внутри каждой из них находилось денежное вознаграждение в валюте", – сказал представитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД Александр Шваб.

По его словам, принять "подарок" в колледже отказались и затем вызвали милицию.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси, расследованием дела занимается Мозырский райотдел СК. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до семи лет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Принять "подарок" в колледже отказались и затем вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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