МИНСК. 15 мар – Sputnik. Жительница Гомеля была задержана по подозрению в покушении на дачу взятки преподавателям одного из ССУЗов Мозыря, сообщил ресурс " Полесье своими глазами " со ссылкой на Мозырский РОВД.

По информации милиции, женщина, чтобы способствовать успешному обучению сына, передала преподавателям две шоколадки.

"Внутри каждой из них находилось денежное вознаграждение в валюте", – сказал представитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД Александр Шваб.

По его словам, принять "подарок" в колледже отказались и затем вызвали милицию.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси, расследованием дела занимается Мозырский райотдел СК. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до семи лет.