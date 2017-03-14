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СК Беларуси подтвердил задержание редактора Regnum Баранчика в Москве

15.03.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар – Sputnik. Юрий Баранчик задержан на территории Российской Федерации по запросу Следственного комитета Республики Беларусь, сообщил Sputnik в среду начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

В настоящее время СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) в отношении авторов ряда российских СМИ минчанина Сергея Шиптенко, преподавателя БГУИР Юрия Павловца и брестского сторожа Димитрия Алимкина.

"В ходе следствия была установлена причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Москве", — сказал Кабакович.

По его словам, на основании собранных материалов следователи вынесли постановление о заключении Баранчика под стражу и объявлении его в розыск.

"Сегодня Юрий Баранчик задержан в рамках операции "Розыск" в Москве", — сообщил Кабакович.

Представитель СК также рассказал, что сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Шеф-редактор информационного агентства Regnum подозревается в разжигании национальной вражды.

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