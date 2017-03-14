﻿ В Бресте 80-летний пенсионер избил булыжником женщину, которая вела лабрадора через его двор. 21.by
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В Бресте 80-летний пенсионер избил булыжником женщину, которая вела лабрадора через его двор

15.03.2017 15:00 — ЧП | Tut.by  
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80-летнему жителю Бреста предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Булыжник, которым пенсионер избивал женщину. Фото: «Брестский вестник»

Конфликт между пенсионером и 37-летней женщиной произошел 26 января около 10.30. По показаниям потерпевшей, в тот день она вела своего лабрадора на коротком поводке к месту выгула мимо многоквартирного дома, где проживает обвиняемый. Пожилого мужчину это возмутило. Он подошел к ней и высказал свое негодование. Он указал, что это чистый двор, где он обычно сушит белье, и стал словесно угрожать.

«Он начал делать мне замечания по поводу собаки, мол, чтобы я убрала ее со двора. Я, конечно, ответила: «Мужчина, идите и занимайтесь своими делами, моя собака вас не трогает, стоит и столб нюхает», — рассказала пострадавшая женщина газете «Брестский вестник».

Затем пенсионер поднял с земли камень размером 10×16 см и нанес женщине несколько ударов в область лица. Брестчанка попыталась защититься от его агрессии и выхватила из рук мужчины камень. В ответ он вырвал у нее из рук синтетический поводок с металлическим ошейником. В это время собаке удалось освободиться, и пенсионер принялся хлестать поводком женщину и ее лабрадора.


Потерпевшая с разбитой скулой. Фото: «Брестский вестник»

На крики женщины вышли двое рабочих из строительного вагончика, находившегося поблизости. Они оттащили пенсионера и вызвали на место скорую — лицо пострадавшей было в крови.

По заключению медэкспертов в результате произошедшего жительница Бреста получила гематомы, ссадины и рваную рану щеки, на которую медики наложили швы.

«По выводам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. Ранее мужчина, вследствие совершения хулиганских действий, направлялся в специализированную больницу для применения мер медицинского характера», — дополнила Марина Дранькова.

 
Теги: Брест
 
 
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Пожилого мужчину не устроило, что в его чистом дворе, где он сушит белье, кто-то выгуливает собаку.

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