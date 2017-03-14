В Столбцовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя за ложный донос о преступлении. По версии следователей, парень пошел на это из-за боязни признаться родителям о потере 30 рублей. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Учащийся одного из минских колледжей сообщил в милицию о том, что якобы трое неизвестных напали на него в Столбцах, избили и похитили 30 рублей.

Однако эксперты не нашли на теле парня никаких телесных повреждений. Также были изучены записи с камер наблюдения.

Изучив собранные в ходе проверки материалы, правоохранители установили: молодой человек придумал эту историю из-за боязни рассказать родителям о потере денег.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 400 Уголовного кодекса (Заведомо ложный донос о совершении преступления).

— Заведомо ложный донос имеет высокую общественную опасность, поскольку посягают не только на нормальную деятельность органов уголовного преследования, но и на права и законные интересы невиновных граждан. За совершение такого преступления предусмотрены различные наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — пояснила официальный представитель УСК Татьяна Белоног.