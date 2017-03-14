МИНСК, 15 мар – Sputnik. Житель одной из деревень Березинского района должен будет заплатить 13,8 тысячи рублей штрафа за убийство беременной лосихи, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

Госинспекторы Березинской МРИ задержали 35-летнего жителя деревни Кленовка, разделывавшего тушу самки лося, в лесу.

"В момент задержания оружия при себе у мужчины уже не было. Он разделывал тушу ножом – часть мяса лежала в мешке, рядом ждала запряженная в телегу лошадь, на которой сельчанин собирался перевозить дичь", – сказали в пресс-службе.

Сельчанин инспекторам пояснил, что к добыче животного не имеет отношения, а тушу просто нашел в лесу.

В инспекции уточнили, что ущерб природе от добычи животного составил 13,8 тысячи рублей – ее должен будет возместить виновный. Кроме того, по факту незаконной охоты Березинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.