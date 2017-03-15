МИНСК, 15 мар – Sputnik. Количество людей, погибших при обвале на мусорной свалке в пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы, увеличилось до 113, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.



© AP/ Elias Meseret Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: погибли 35 человек

Ранее спасательные службы Эфиопии сообщали о 72 жертвах. В связи с произошедшим в стране был объявлен трехдневный траур.

В настоящее время спасатели продолжают вести на месте обвала поисковые работы.

При этом число пропавших без вести не установлено до сих пор, так как возле свалки жило много незарегистрированных поселенцев. Ранее сообщалось, что в момент инцидента на территории свалки находились около 150 человек.

Свалка располагалась в пригороде столицы более 50 лет. В последние годы мусор стали складировать в другом месте, однако не так давно живущие в том районе фермеры опротестовали решение о создании новой свалки, мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению.