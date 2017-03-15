МИНСК, 15 мар — Sputnik. Гипотезы, которые выдвигаются средствами массовой информации, о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 не опираются на факты, заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что завершена техническая часть расследования крушения самолета Ту-154 в Черном море. По ее итогам выяснилось, что лайнер взлетел в штатном режиме и затем сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа". Среди причин ЧП, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, — "дезориентация пилота в пространстве".

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — сказала Петренко.

Она также добавила, что Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об авиакатастрофе Ту-154. "Работа следственной группы направлена на установление причин катастрофы", — отметила представитель СК РФ.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря прошлого года . На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.