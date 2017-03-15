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Следователи прокомментировали гипотезы СМИ о крушении Ту-154 под Сочи
15.03.2017 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Гипотезы, которые выдвигаются средствами массовой информации, о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 не опираются на факты, заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что завершена техническая часть расследования крушения самолета Ту-154 в Черном море. По ее итогам выяснилось, что лайнер взлетел в штатном режиме и затем сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа". Среди причин ЧП, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, — "дезориентация пилота в пространстве".
"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — сказала Петренко.
Она также добавила, что Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об авиакатастрофе Ту-154. "Работа следственной группы направлена на установление причин катастрофы", — отметила представитель СК РФ.
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СКР продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе, а публикуемые в СМИ сообщения о причинах трагедии - личные суждения автором данных статей.
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