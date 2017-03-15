МИНСК, 16 мар — Sputnik. Полиция Германии эвакуировала сотрудников министерства финансов из здания после того, как министр Вольфганг Шойбле получил из Греции посылку со взрывчаткой, сообщает Sputnik Германия .

Инцидент произошел в тот день, когда глава финансового ведомства представлял в Берлине проект бюджета на 2018 года и среднесрочные планы государственных расходов до 2021 года.

На пакете стоял штамп греческой почты, отправителем взрывоопасного привета значился адрес офиса заместитель председателя оппозиционной партии "Новая демократия" Адонис Георгиадис. Ему уже пришлось опровергнуть свою причастность к инциденту и назвать ЧП "не смешной шуткой", напомнив, что в Греции он считается другом Германии и господина Шойбле.

Между тем, греческий политик и сам продолжает быть мишенью для террористов: буквально за несколько часов до того, как немецкая полиция провела эвакуацию в Минфине и вывезла бомбу в безопасное место, чтобы ее обезвредить, неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство возле книжного магазина, принадлежащего Георгиадису.

Заговор огненных ячеек

Аналитики отмечают, что рассылка взрывоопасных бандеролей — почерк греческой анархистской террористической организации "Заговор огненных ячеек, которая в ноябре 2010 года рассылала посылки-бомбы иностранным посольствам в Афинах и иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Часть членов группировки была арестована и осуждена. В 2015 году их сторонники пытались предпринять попытку освободить товарищей по оружию, но им не удалось осуществить задуманное.

А на получателя вчерашнего врыв-пакета — министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле террористы покушались в 1990 году, когда он занимал пост главы МВД: 12 октября в него трижды стреляли, в результате покушения политик получил тяжелые ранения и был парализован, он и сейчас передвигается в коляске.